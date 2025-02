Quotidiano.net - Borse Europee contrastate: Inflazione sotto controllo in Francia, Pil rallenta

Si muovono in ordine sparso il listini di borsa europei dopo lo scivolone in Asia per i dazi di Trump e con i future Usa in rialzo.l'in, doveil Pil, sale in Italia mentre in Germania arriva nel pomeriggio con il deflatore Pce Usa, utilizzato dalla Fed per decidere sui tassi. Bene Londra (+0,33%) e Madrid (+0,28%), invariata Milano, deboli Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,3%). Scendei 113 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi (112,9 punti), con il rendimento annuo italiano in calo di 2,5 punti al 3,51% e quello tedesco di 2,2 puntial 2,39%. Si indebolisce il greggio (Wti -1,51% a 69,29 dollari al barile), mentre riduce il rialzo il gas naturale (+0,33% a 45,3 euro al MWh). Proseguono le vendite sull'oro (-1,02% a 2.862,86 dollari l'oncia) e si stabilizza il dollaro a 0,96 euro, 150,43 yen e 0,79 sterline.