Quifinanza.it - Borsa: settimana dominata dall’incertezza dazi. Attesa per la BCE

Leggi su Quifinanza.it

positiva per la maggior parte dei mercati europei, nonostante un’ultima seduta cauta. Sul sentiment degli investitori ha pesato comunque l’incertezza generate dal tema deie dalla scarsa visibilità su tempi e modi di un’eventuale entrata in vigore delle nuove tariffe statunitensi. Mentre la tempistica delle misure dell’UE rimane ancora incerta, Trump ha sorpreso i mercati giovedì segnalando che idel 25% su Canada e Messico saranno emanati martedì prossimo. Solo due giorni prima aveva affermato che gli aumenti sarebbero stati ritardati di un altro mese fino al 2 aprile. Trump ha anche alzato la posta in gioco nei confronti della Cina, annunciando un altro aumento deidi 10 punti percentuali, in linea con il primo aumento avvenuto all’inizio di febbraio.deludente invece per i mercati azionari statunitensi (il Nasdaq ha fatto peggio di tutti): i segnali di una crescita economica più debole negli Stati Uniti hanno toccato un nervo scoperto nei mercati e la costante incertezza politica non sta fornendo alcun aiuto.