Agi.it - Boris Spassky, lo scacchista gentiluomo

Leggi su Agi.it

AGI - Ora che ci ha lasciato riusciremo forse a smettere di ricordare, decimo campione del mondo della storia degli scacchi, esclusivamente per il match mondiale perso con Bobby Fischer nel 1972 a Reykjavik. Quella che viene riconosciuta universalmente come 'la partita del secolo' fu per, giocatore universale e maestro di gentilezza, forse il meno sovietico tra i sovietici, solo un capitolo importante di una vita lunga 88 anni.ebbe la grande sfortuna di incontrare Fischer al suo massimo. Ma per fortuna aveva già avuto la possibilità di dimostrare al mondo quanto valesse il suo (medio)gioco. "Quando si gioca contro Bobby, non si tratta di vincere o perdere. È una questione di sopravvivenza". Era vero. Durante quel match, in Islanda, schiacciato dalle aspettative moscovite di rivalsa sugli americani,dimostrò al mondo quale fosse, e quale dovrebbe sempre essere, la virtù di ogni: il rispetto assoluto per il gioco e per l'avversario.