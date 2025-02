Spazionapoli.it - Boom Napoli, Conte finalmente esulta: Inter gelata

Per ildi Antonio, dopo gli ultimi risultati e gli infortuni, bisogna registrareuna buona notizia.Dopo un mese di febbraio davvero tremendo, vedi i soli tre punti (arrivati tra l’altro dopo tre pareggi) in quattro partite, ilinizia marzo con il botto. Domani, infatti, i partenopei ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’di Simone Inzaghi, la quale è la nuova capolista con un punto di vantaggio sui partenopei.Il, quindi, ha l’occasione di riprendersi subito la vetta della classifica, anche se bisogna dire che parte sicuramente sfavorito. Oltre alla grande forza dell’, infatti, non può tenere conto sia l’ultimo stato di forma della squadra azzurra che i vari infortunati (Anguissa l’ultimo di questa triste serie di ko muscolari). Tuttavia, è saltato agli onori della cronaca un dato davvero entusiasmante.