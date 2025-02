Anteprima24.it - Boom di presenze per la prima uscita del Carnevale di Limatola, domenica si replica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIllimatolese parte con il botto. Un’affluenza record è quella che si è registratascorsa in occasione del primo dei tre appuntamenti programmati. Le strade del Centro cittadini si sono trasformate in un palcoscenico di colori e divertimento: tantissime le persone, molte delle quali giunte anche da fuori provincia, che hanno affollato piazza San Biagio. I carri allegorici, ricchi di creatività, così come le performance dei vari artisti, hanno catturato l’attenzione di grandi e piccini. I tradizionali bottari, poi, con il loro suono coinvolgente, hanno animato laparte della festa per poi passare il testimone alla musica del Dj set che ha scandito il ritmo della serata accompagnando i presenti fino a tarda ora.E la festa prosegue! Illimatolese torna, infatti,2 Marzo e Martedì 4 Marzo, promettendo altre giornate all’insegna dello spettacolo, del divertimento e di tante sorprese.