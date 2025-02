Lettera43.it - Bonus bollette: cos’è, requisiti, limite Isee e come richiederlo

Venerdì 28 febbraio il Consiglio dei ministri ha varato il decreto volto a fare fronte al caro energia. Nel testo è previsto unper le famiglie, aiuti per le imprese e altre misure per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia. Il governo ha stanziato 3 miliardi di euro, che verranno impiegati per aiutare sia le famiglie sia le imprese. Tutti i dettagli., chi ne può beneficiare e limitiBollettini di pagamento e contatori dell’energia elettrica (Imagoeconomica).Circa 1,6 miliardi di euro saranno destinati alle famiglie, mentre 1,4 miliardi andranno a supportare le imprese. Per le famiglie con redditofino a 25 mila euro (fino a 30 mila per chi ha almeno 4 figli a carico), è previsto un contributo di circa 200 euro nel prossimo trimestre, previa presentazione dell’