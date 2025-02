Quifinanza.it - Bonus bollette 2025 fino a 500 euro per tre mesi confermato, chi ne ha diritto e da quando

Leggi su Quifinanza.it

Il Consiglio dei ministri ha sbloccato il, un pacchetto di aiuti per contrastare la tempesta del caro-energia che pesa su famiglie e imprese. Il decreto punta a calmierare il salasso in bolletta con agevolazioni sulle tariffe di luce e gas, un alleggerimento fiscale e maggiore chiarezza nelle offerte commerciali.Sul piatto ci sono tre miliardi di: 1,6 miliardi riservati ai nuclei familiari, mentre 1,4 miliardi andranno al tessuto produttivo. Per chi ha un Iseea 25.000è previsto un aiuto di 200, ma il vero affondo arriva per chi si trova sotto i 9.530: qui il contributo può lievitarea 500. Un salvagente economico che, sulla carta, potrebbe dare respiro a migliaia di famiglie di italiani.