Bonus affitto 2025 | requisiti a chi spetta importo e come richiederlo

La Legge di Bilancio, tra le iniziative previste per dare sostegno economico alle famiglie e ai giovani, ha confermato anche diverse misure che rientrano nel: alcune sono dedicate ai lavoratori e agli studenti fuorisede. Le cose da sapere.: a quanto ammontaMilano (Getty Images).Chi abita in una casa con contratto d’a canone concordato o transitorio può richiedere una detrazione dall’Irpef. L’varia in base al reddito: tocca un massimo di 495,80 euro nel caso di dichiarazioni inferiori a 15.493,71 euro. Per i redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, allora l’scende a 247,90. È invece nullo nel caso di soglie di reddito superiori.per lavoratori fuori sedeLa Manovraha introdotto undedicato alle persone che si trasferiscono per motivi di lavoro.