Bonus 200 euro per le bollette | come funziona e a quanto può arrivare l’importo complessivo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per intervenire contro il caro, allargando ildestinato alle famiglie per il pagamento delle tariffe di luce e gas. Ilviene esteso alle famiglie con Isee al di sotto dei 25mila, ampliando così la platea ma solamente per tre mesi.Ilsociale, già esistente, è lo sconto in bolletta previsto per i nuclei in condizioni di svantaggio economico e finora era destinato alle famiglie con Isee massimo di 9.530(o di 20milaper nuclei con almeno quattro figli).ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, viene di fatto istituito unda 200.Per ottenere questo, ha sottolineato la premier, sarà necessario fare richiesta presentando l’Isee. E il contributo potrà salire fino a 500, stando alle parole di Meloni, per chi ha già oggi i requisiti per accedere alsociale.