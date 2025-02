Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Cagliari: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I felsinei sognano una nuova qualificazione in Champions, mentre i sardi cercano quanto prima la salvezza.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria casalinga ottenuta contro il Milan nel recupero di campionato ha rilanciato le ambizioni Champions dei felsinei, che ora si trovano a cinque punti dal quarto posto. La squadra di Italiano ci crede e l’andamento delle ultime cinque giornate, con tre vittorie e due pareggi, induce a pensare che l’obiettivo è raggiungibile.I sardi hanno invece rallentato la loro corsa verso la salvezza, ottenendo 1 punto in due partite. La squadra di Nicola è attualmente salva, con il quindicesimo posto a 25 punti, ma vanta appena quattro lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta, che dovranno essere amministrate.