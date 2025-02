Bologna-Milan le pagelle | Ndoye 75 illumina il Dall' Ara Jimenez 45 è un disastro

Ilmessaggero.it - Bologna-Milan, le pagelle: Ndoye (7,5) illumina il Dall'Ara. Jimenez (4,5) è un disastro

Leggi su Ilmessaggero.it

Seconda sconfitta di fila per il, che dopo aver perso in casa del Torino, crolla anche con il. Quarto posto a -8, ma ormai praticamente impossibile. Neanche una vittoria in Coppa Italia.