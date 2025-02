Bolletteopposizioni | misure inadeguate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.03 "Bene che il governo abbia raccolto parte delle nostre proposte" ma servono "strutturali" per ridurre le bollette "scollegando il prezzo dell' energia da quello del gas". Così la segretaria del Pd,Schlein,sul Dl bollette Per Conte,leader del M5S,"è un decretino. Una goccia nel mare per famiglie e imprese",con "il solito video di Meloni di fuffa e propaganda".Anche Fratoianni (AVS) parla di "intervento tardivo e insufficiente". E Magi (+Europa): "Decreto più simile a spot che a cambiamento strutturale".