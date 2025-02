BolletteMeloni | 3mld a impresefamiglie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.18 "Il governo ha stanziato 3 miliardi per fronteggiare il caro bollette.Circa 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese". Così la premier Meloni, dopo l'ok del CdM al decreto bollette. Aiuti di circa 200 euro per redditi fino a 25.000 di Isee e 500per chi ha bonus sociale. "Tagliamo gli oneri di sistema per piccole e medie imprese, con una riduzione del 20% sulle bollette.Oltre a un certo prezzo dell'energia lo Stato rinuncerà all'Iva. L'eccesso sarà destinato a riduzione delle bollette". Un Ddl sul nucleare per l'indipendenza strategica.