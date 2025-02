Lapresse.it - Bollette, sconti per imprese e famiglie: bonus per Isee fino a 25mila euro

È terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al decreto. È in corso una conferenza stampa con gli esponenti del Governo interessati ai provvedimenti assunti.Giorgetti conferma: “Il decreto vale 3 miliardi”Il provvedimento “vale 3 miliardi: 1,6 per lee 1,4 per le”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza dopo il cdm che ha dato il via libera al decreto contro il caro-.Meloni: “Da governo 3 mld per”A fare eco alle parole del ministro sono arrivate quelle della premier. “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi diper fronteggiare il caro. Parliamo di circa un miliardo 600 milioni diper lee di un miliardo e 400 milioni per le”.