Quotidiano.net - Bollette, sconti fino a 240 euro per chi ha Isee sotto i 25.000 euro

Roma, 28 febbraio 2025 – Disco verde agli aiuti per famiglie e imprese per contrastare il caro-energia. La dote del decreto, che sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri, resta ferma, più o meno, a quota 3 miliardi, come già previsto in un primo momento e nonostante il pressing della premier per portare più in alto l’asticella. Ma la gran parte degli aiuti sarà concentrata solo su tre mesi e, quindi, sarà possibile estenderea 8 milioni la platea degli italiani che potranno ottenere glisulle. Costo dell’operazione, circa 1,8 miliardi di. (DIRE) Roma, 15 gen. - Ben 350in più sulledi energia elettrica e gas; è questo l'aumento che una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero dovrà affrontare nel corso del 2025.