Bollette Schlein | Misure insufficienti a Meloni manca coraggio

La segretaria del Pd, Ellytuona contro la premier e contro il governo dopo l’approvazione del decreto. “Dopo settimane di latitanza Giorgiaricompare in uno dei suoi video dal palazzo per dirci che avevamo ragione: da tempo denunciavamo che il caroper famiglie e imprese è ormai insostenibile e per due anni non hanno combinato nulla”, ha dichiarato la leader dem che ha poi aggiunto: “Bene che ora il Governo abbia raccolto parte delle nostre proposte sullo stop delle aste per i vulnerabili e sul potenziamento dell’acquirente unico pubblico (che noi vogliamo strutturale e non temporaneo), così come sull’estensione del bonus sociale. Questi bonus però sono ancora di emergenza e quindinoveramente strutturali per ridurre ledi famiglie e imprese, scollegando il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, come hanno fatto con successo Spagna e Portogallo“.