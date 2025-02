Lapresse.it - Bollette, Meloni spiega gli aiuti a famiglie e imprese

“Oggi il governo ha stanziato tre miliardi di euro per fronteggiare il caro. Parliamo di circa un miliardo 600 milioni di euro per lee di un miliardo e 400 milioni per le”. La presidente del Consiglio Giorgiacosì in un video diffuso via social gli interventi decisi dal governo per far fronte ai rincari dei prezzi dell’energia, dopo la riunione del Consiglio dei ministri.“Con questo intervento lecon un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta”, precisa la premier che poi annuncia anche l’approvazione di un provvedimento sull’energia nucleare “sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”. “Siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo”, ha concluso