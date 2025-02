Bollette Meloni | 16 mld per famiglie e 14 per imprese

Iltempo.it - Bollette, Meloni: 1,6 mld per famiglie e 1,4 per imprese

Roma, 28 feb. (askanews) - "Oggi abbiamo stanziato 3 miliardi per contrastare il caro. Circa 1,6 miliardi per lee 1,4 mld per le". Lo dice in un video la presidente del Consiglio Giorgia."Lecon Isee fino a 25 mila euro, la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. Dovrete presentare il vostro Isee. E' un contributo che salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro. Inoltre abbiamo prorogato di due anni l'obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero" ha spiegato