Cityrumors.it - Bollette, il Governo Meloni interviene con tre miliardi di aiuti

Il, dopo un iter macchinoso si appresta ad intervenire con tredie un alleviamento delle.Ilitaliano, dopo un iter macchinoso e a lungo dibattuto, si appresta a varare un nuovo provvedimento per contrastare il caro energia, un problema che continua a preoccupare famiglie e imprese. Dopo due vertici tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il decreto per l’introduzione diconcreti alle famiglie italiane è finalmente in arrivo.Cdm:in arrivo Cityrumors.it foto AnsaAl centro della proposta, l’inserimento di un bonus legato al reddito, con un contributo di ben tredi euro destinato a alleviare il peso delleenergetiche. La sfida rimane quella di garantire che l’energia resti accessibile a tutti, senza penalizzare le fasce più vulnerabili della popolazione.