Lapresse.it - Bollette, il decreto arriva in Cdm: pronto un pacchetto da circa tre miliardi

Leggi su Lapresse.it

Gli ultimi dettagli vengono limati in una nuova riunione serale a Palazzo Chigi, ma in ogni caso oggisul tavolo del Consiglio dei ministri l’attesodel governo per mitigare gli effetti del carosu famiglie e imprese. Si parla di undatre, con misure concentrate sul breve periodo (tre-nove mesi) proprio per fronteggiare l’emergenza. Verrà adottato undi misure che, a quanto si apprende al termine della riunione, va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all’aumento dei costi energetici.Gli interventi, a quanto emerso, sono il risultato di un lavoro costante dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata.