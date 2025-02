Impresaitaliana.net - Bollette, Federconsumatori boccia il Governo: “Misure insufficienti”

Una delle più importanti organizzazioni italiane a tutela dei consumatori ritiene ledel decreto sostanzialmente inefficaci per far fronte al problema«Necessario ulteriore sforzo per le famiglie, a partire da oneri di sistema e determinazione del prezzo dell’energia». Lo dice lacon una nota in cui giudica il decreto delsostanzialmente inefficace per tutelare le famiglie dinanzi all’aumento dei costi delle.Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contro il caro-maritiene la misura ancora insufficiente : «Non si fa altro che ampliare la platea del bonus energia (estendendola ai nuclei con Isee fino a 25mila euro), ma riducendone in maniera insoddisfacente e risibile la durata».Intanto la Presidente del Consiglio ha annunciato che nel prossimo trimestre «le famiglie con reddito fino a 25mila euro di Isee, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta presentando l’Isee».