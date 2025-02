Formiche.net - Bollette e nucleare. Cosa prevede il piano del governo

Sono due le direttrici di marcia seguite dalper affrontare il tema energetico. Stanziare 3 miliardi di euro per fronteggiare una contingenza dell’oggi, urgente e improcrastinabile, come il caro, ovvero 1,6 miliardi di euro per le famiglie (con ISEE fino a 25mila euro) e 1,4 miliardi per le imprese. E raddoppiare la mossa, guardando al medio-lungo periodo con il provvedimento legato al. Così Giorgia Meloni lega presente e futuro energetico.Come nasce la misuraIeri il vertice di maggioranza sul decreto contro il caro-, secondo quanto si apprende, aveva prodotto una certa soddisfazione tra i tre partner, con la condivisione di un metodo e, quindi, di un’azione chirurgica: ovvero l’adozione di un pacchetto di misure che andasse davvero incontro alle esigenze di famiglie e imprese, “garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all’aumento dei costi energetici”.