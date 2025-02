Thesocialpost.it - Bollette e Isee, il governo Meloni prepara la rivoluzione: tutte le novità, ma è già polemica

Leggi su Thesocialpost.it

Ilstando un decreto per affrontare l’emergenza del caro-energia, con l’obiettivo di estendere la platea del bonus sociale per le, aumentando la sogliaa 25.000 euro e introducendo un sistema che garantisca un supporto maggiore alle persone più vulnerabili. Sono previsti anche aiuti alle imprese, comprese le energivore e le piccole e medie imprese (PMI), con misure destinate a migliorare l’efficienza del sistema.Il piano, che sarà esaminato domani dal consiglio dei ministri, ha ricevuto l’approvazione di un vertice governativo che ha definito gli ultimi dettagli, mettendo a disposizione circa 3 miliardi di euro per il primo trimestre, distribuiti equamente tra famiglie e imprese, con l’obiettivo di fornire un “sostegno concreto” nell’affrontare l’alto costo dell’energia.