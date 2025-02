Lanazione.it - Bollette del gas, stangata in arrivo. Quanto si spende in Toscana

Firenze, 28 febbraio 2025 – In queste settimane stanno arrivando ledel gas relative ai consumi di dicembre e gennaio e per molte famiglie il conto si sta rivelando particolarmente salato. Secondo l’analisi di Facile.it, il 2025 porterà un rincaro significativo sulledi gas: una famiglia tipo con contratto indicizzato nel mercato libero dovrà affrontare un aumento di circa 250 euro annui. L’analisi è stata effettuata sulla base dell’andamento degli indici Psv e Pun da gennaio a dicembre 2024 e delle previsioni elaborate dall’European Energy Exchange (Eex) per il 2025. Il Psv, punto di riferimento per il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia, salirà del 37%, passando da 0,39 €/smc a 0,53 €/smc. La bolletta del gas sarà la più colpita Facile.it prevede che il rincaro maggiore si registrerà sulla bolletta del gas: per una famiglia tipo, la spesa annua passerà da 1.