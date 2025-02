Cesenatoday.it - Bocciata la proposta del taser per la Polizia Locale, FdI: "Una mancanza di presa di coscienza della situazione"

Leggi su Cesenatoday.it

"Il no dei 5 Stelle e del Pd alla nostradi dotare digli agenti del corpo didimostra che alle suddette forze politiche non interessa la sicurezza delle nostre forze dell'ordine e ancora prima dei cittadini". Lo scrive in una nota Nicholas Pellegrini, consigliere.