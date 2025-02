Ilgiorno.it - Blitz al mercato, ghisa con 80 giorni di prognosi

I venditori abusivi si sono palesati all’improvviso alle 11 di ieri, colonizzando parte dell’area verde tra largo Giambellino e largo dei Gelsomini, poco lontano dalle bancarelle delsettimanale: chi era lì ha parlato di decine di persone, che hanno steso i teli per mostrare la loro merce. Una presenza costante che genera degrado e rifiuti, segnalata dai residenti della zona e dagli ambulanti regolari che ogni giovedì si ritrovano di fronte al deposito Atm. Non a caso, negli stessi minuti sono spuntati anche i poliziotti del commissariato Lorenteggio e del Reparto mobile, coordinati dal dirigente Paolo Catenaro, e idi piazza Beccaria, impegnati in un servizio ad hoc predisposto dalla Questura per fronteggiare abusivismo commerciale, consumo di stupefacenti e reati predatori.