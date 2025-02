Metropolitanmagazine.it - Blake Lively assume un ex dipendente della CIA per il processo contro Baldoni

ha assunto un PR crisis manager con profondi legami con il governo mentre la sua battaglia legale con Justinsi inasprisce. L’attrice, che sta facendo causa e viene citata in giudizio dal suo regista e co-protagonista di “It Ends With Us”, sta lavorando in silenzio con Nick Shapiro, ex vice capo dello staffCIA e consigliere senior dell’ex direttore John Brennan. “Il teamSig.raha incaricato il Sig. Shapiro di consigliare la strategia di comunicazione legale per la causa in corso per molestie sessuali e ritorsioni in corso nel Distretto Meridionale di New York“, afferma un membro del team legale dell’attrice. A dicembre,ha presentato una lettera al California Civil Rights Department in cui sosteneva chel’aveva molestata sessualmente durante la produzione del film nel 2023.