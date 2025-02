Nerdpool.it - Black Panther 3: ci sarà una guerra tra adamantio e vibranio?

Leggi su Nerdpool.it

Dalla sua prima introduzione nel Marvel Cinematic Universe come regno nascosto in possesso di risorse straordinarie alle sue successive lotte con l’impegno globale, la storia del Wakanda ha sempre ruotato intorno al. Questo metallo raro ha trasformato la nazione africana in una meraviglia tecnologica, rendendola allo stesso tempo un obiettivo per coloro che cercano di replicare o rubare il suo potere. Il primo film diha mostrato T’Challa (Chadwick Boseman) scegliere di condividere le risorse del Wakanda con il mondo, rompendo secoli di isolamento. Wakanda Forever ha poi rivelato le conseguenze di questa decisione, in quanto altre nazioni hanno cercato di ottenere ilcon ogni mezzo necessario, portando infine Shuri (Letitia Wright) a invertire la rotta e a tornare a una posizione più protettiva.