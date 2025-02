Ilgiorno.it - Bivacchi sui gradini della chiesa: 5 multe in 2 mesi e ora arriva il cartello di divieto

Leggi su Ilgiorno.it

Casalpusterlengo (Lodi), 28 febbraio 2025- Già 5 sanzioni in due, pernon consentiti suiildi. Il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio ha fatto installare unstradale che indica a chiare lettere, per chi ancora non rispetta il regolamento comunale, ildi sedersi e bivaccare suiparrocchiale. L’obiettivo è far rispettare le regole ma, soprattutto, aumentare il decoro e sensibilizzare sull’importanza di assicurare rispetto ai beni culturali. "Voglio più decoro per la nostra città, c'è ancora troppa gente che non rispetta le regole e serve più civiltà " ha dichiarato il primo cittadino Elia Delmiglio. Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di Polizia Urbana, in città, è infatti vietato sedersi e bivaccare sui monumenti.