Bitcoin buca anche gli 80 000 dollari | cosa aspettarsi dal futuro

La corsa dele delle sue sorelle è già finita? Come si prospetta ilper le cryptovalute e per quale motivo hanno avviato un trend discendente? La settimana si è aperta all’insegna di una profonda correzione delle criptovalute, in particolare il, che si è posizionato sui minimi degli ultimi tre mesi, dopo l’importante rally messo a segno sulla scia della vittoria di Trump alle elezioni e sulla sua investitura quale Presidente degli Stati Uniti. Un rally motivato dalle speranze che il suo ingresso alla Basa Bianca potesse fare a differenza rimuovere completamente tutti i paletti agli investimenti in crypto. Speranza poi vanificata dagli altri impegni del Presidente, che ha posto come priorità la guerra in Ucraina ed i dazi. Ma l’età dell’oro per il mercato crypto non è ancora finita, anzi, è appena iniziata.