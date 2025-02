Bimba uccisa dal pitbull cosa succede a Tyson e all’altra cagnolina dopo la scoperta degli esperti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si intensificano le indagini sulla tragica morte della piccola Giulia Loffredo, la bambina di Acerra che, secondo il racconto del padre Vincenzo, sarebbe stata sbranata daldi famiglia nella notte tra il 15 e il 16 febbraio. Mentre la procura di Nola continua a lavorare per ricostruire la dinamica dell’accaduto, emergono nuovi sviluppi sul futuro dei due cani sequestratila tragedia.Questa mattina, 28 febbraio, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha presentato una richiesta ufficiale alla procura di Nola e all’Asl Napoli 2 per ottenere l’affidamento die Laika, i due cani che si trovano attualmente in un canile convenzionato di Frattaminore. Gli animalisti, attraverso una nota ufficiale, hanno dichiarato che in base ai risultati finali delle indagini valuteranno piani specifici per il recuperoanimali e il loro trasferimento presso strutture specializzate.