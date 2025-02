Agi.it - Bimba morta di stenti: la madre era capace o no? Nuova perizia psichiatrica su Alessia Pifferi

AGI - Stabilire se la "capacità di intendere e di volere difosse esclusa o scemata" nei giorni in cui abbandonò la figlia Diana facendola morire dia 18 mesi nell'estate del 2022. E' il quesito nell'ambito dellaa cui dovranno rispondere entro fine giugno gli esperti nominati dalla corte d'assise d'appello di Milano Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni. La Procura generale, rappresentata da Lucilla Tontodonati, ha indicato come consulenti la psichiatra Patrizia De Rosa e la psicologa e psicoterapeuta Valentina Crespi mentre parte civile e difesa si sono riservate di indicare i loro professionisti di fiducia. L'attività inizierà nel carcere di Vigevano il 26 di marzo, dove è detenuta la donna condannata in primo grado all'ergastolo, ed entro 90 giorni dovranno arrivare le risposte alla domanda se"sia affetta da patologie psichiche o disturbi della personalità sintomatiche di una disfunzione nei processi cognitivi" e, in caso di deficit cognitivi, "se possano dirsi di gravità tali da aver interferito sulla capacità di intendere o volere" scemandola o annullandola nel momento in cui lamoriva.