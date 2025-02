Quotidiano.net - Big tech, l’allarme di Mediaset: “Lo strapotere dei colossi Usa danneggia le aziende europee”

Bologna, 28 febbraio 2025 – La prima legge sull’antitrust fu promulgata negli Stati Uniti nel 1890. Ventuno anni dopo, il 15 maggio del 1911, la Corte Suprema degli Stati Uniti ordinò di spacchettare la Standard Oil Company di Rockfeller in 34 società, sulla base di quella legge. Rockfeller controllava dal 1887 il 90% del mercato petrolifero. Il provvedimento non fu immediato – come si nota – ma alla fine arrivò.Oggi Google controlla il 90% delle ricerche online. Da anni si sente discutere, soprattutto a Bruxelles, di come arginare lodi Google e delle sue sorelle, le cosiddette Big, che in pochi anni hanno allargato il loro dominio in diversi settori, costruendo monopoli mondiali e godendo di tassazioni favorevoli grazie alla possibilità di fatturare globalmente ma pagare gran parte del carico fiscale localmente (inteso come nel luogo dove il fisco è più favorevole).