Biathlon, Italia giù dal podio nelle staffette miste dei Mondiali giovanili

Giornata dedicata allead Oestersund, in Svezia, sede dei2025 di, con l’che, dopo le prime due giornate, chiuse rispettivamente con un argento ed un bronzo, finisce lontana dal: nono posto nella categoria junior, 13ma piazza in quella youth.Nella staffetta mista della categoria youth vince la Norvegia, che usa solo nove ricariche e centra l’oro in 1:13’44?4, andando a precedere la Germania, gravata di tre giri di penalità, d’argento a 25?9, mentre sale sul gradino più basso della Francia, terza a 49?7, dopo aver ricaricato 12 colpi. L’di Gaia Gondolo, Carlotta Gautero, Julian Huber e Manuel Contoz, termina 13ma, con 6 penalità e 14 ricariche utilizzate, a 7’29?9.Nella staffetta mista della categoria junior il successo va alla Germania, che ricarica nove colpi e conquista il titolo in 1:12’01?2, chiudendo davanti alla Francia, che paga 4 giri di penalità, seconda a 16?9, ed all’Austria, che ricorre a 10 ricariche, di bronzo a 18?5.