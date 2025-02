Velvetgossip.it - Bianca Balti riporta la sua energia a Milano per la Fashion Week dopo Sanremo

, la celebre modella italiana, è tornata nel Bel Paese da Los Angeles, dove risiede da qualche anno. La sua presenza acoincide con la, un evento fondamentale per gli appassionati di moda e per le personalità del settore. Questo ritorno è un segnale significativo, soprattuttoil percorso difficile che ha affrontato a causa della malattia. Infatti, la modella ha recentemente concluso il primo ciclo di chemioterapia il 27 gennaio scorso e, sebbene le cure per il tumore alle ovaie proseguano,si dimostra più forte che mai.aver affrontato momenti delicati, la 40enne ha deciso di tornare a calcare le passerelle e a godersi la vita, circondata da amiche e colleghi del mondo dello spettacolo. Durante ladi, ha partecipato a una delle sfilate più attese, quella di Fendi, dove ha potuto indossare un abito che ha catturato l’attenzione di tutti.