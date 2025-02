Internews24.com - Bestemmie Lautaro Martinez, Inzaghi si sfoga: «Quando c’è di mezzo l’Inter…»

di Redazione, lo sfogo del tecnico nerazzurro Simonesul caso: le parole dell’allenatoreIl tecnico dell‘Inter, Simone, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida scudetto contro il Napoli si è soffermato anche sul rischio prova tv perdopo le espressioni blasfeme nell’immediato post gara della partita persa contro la Juventus: CASO – «c’è dil’Inter c’è sempre qualche parola in più. Mi ero arrabbiato per questo, mi sentivo di difendere i miei ragazzi e la mia società, sono straordinari. Non mi piaceva quello che veniva descritto fuori» le parole disul caso.LA PARTITA – «Tu puoi pensare ad una partita ma non puoi completamente svilupparla. Ognuno ha le proprie idee, affrontiamo una avversario di valore che sta bene e che è meritatamente nei vertici della classifica, con un ottimo allenatore.