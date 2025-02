Dayitalianews.com - Bestemmie di Lautaro Martinez, ritrovato l’audio incriminato: che succede ora?

Leggi su Dayitalianews.com

Ennesima bufera sul calcio italiano anche se la polemica questa volta ha ben poco di sportivo, ma sfocia addirittura nel blasfemo. Protagonista di questa brutta vicenda è, che avrebbe bestemmiato più volte proprio di fronte alle telecamere dopo il match perso dall’Inter contro la Juventus domenica 16 febbraio.dellediFino adla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) non aveva potuto intervenire, poiché non era stato trovato alcun audio che dimostrasse con chiarezza che l’attaccante argentino aveva effettivamente bestemmiato. Lo stesso attaccante, al termine di Inter-Genoa finita 1-0 proprio con una sua rete, non solo aveva negato le, ma si era detto anche infastidito delle accuse che gli erano state rivolte.Adesso però sembra che sia spuntato fuoridelle presuntee il pm Giuseppe Chiné ha tutte le prove per procedere contro l’attaccante nerazzurro che, come prevede l’art.