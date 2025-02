Calciomercato.it - Bestemmia Lautaro Martinez, c’è l’audio. Squalifica in Napoli-Inter? Decisione presa

La Procura sarebbe entrata in possesso della prova audio relativa alle espressioni blasfeme dell’argentino dopo Juve-: cosa succedeMentre Milan e Juve annaspano perdendo per strada praticamente tutti gli obiettivi, siamo ormai arrivati al fatidico scontro diretto trache può valere lo scudetto. Se gli azzurri dovessero vincere, allora la testa della classifica cambierebbe nuovamente padrone tornando alla squadra di Conte che l’ha avuta per quasi tutto il campionato. Ma il vantaggio sarebbe ridotto, appena 2 punti che diventano 3 con gli scontri diretti a favore, per cui sarebbe ancora tutto apertissimo. Con un pareggio questione quasi invariata, ma con una giornata in meno. In caso di vittoria nerazzurra, decisamente più pesante, il distacco si farebbe importante: 4 punti che sarebbero praticamente 5.