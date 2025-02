Juventusnews24.com - Bestemmia Lautaro in Juve Inter: squalifica o multa? Si va verso questa decisione per l’argentino

di RedazionentusNews24in? Ecco la possibileperdopo il gesto dell’Allianz StadiumMartinez continua a far parlare di sé per quella presuntapronunciata al termine di. Un episodio che il Toro aveva declassato così nell’vista a Dazn dopo l’ultima gara col Genoa: «Quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio: non ho maito. Cerco di imparare ma di trasmettere rispetto ai miei figli. Mi ha dato fastidio, la gente sa che persona e che padre sono, sono tranquillo con me stesso»Adesso La Procura federale ha acquisito la prova, dunque – come riporta La Gazzetta dello Sport –e l’avrebbero un settimana per patteggiare. Così ne parla La Rosea in un breve passaggio, con la via dellache sembrerebbe assai più probabile rispetto ad una– «Se venisse confermata la strada del patteggiamento prima del deferimento, previsto in ogni indagine della Procura Figc, la sanzione da Codice di Giustizia Sportiva sarebbe dimezzata.