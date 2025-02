Napolipiu.com - Bestemmia di Lautaro, la Procura Federale ha l’audio: probabile patteggiamento

Leggi su Napolipiu.com

di, laha">Laha trovato le prove che cercava: come riportato da La Gazzetta dello Sport,che conferma ladiMartinez al termine di Juventus-Inter è ora nelle mani deltore Giuseppe Chinè.Questo non avrà alcun impatto sulla formazione che Simone Inzaghi manderà in campo domani contro il Napoli, poiché i tempi del procedimento disciplinare sono più lunghi e non ci sarà una squalifica immediata.Le prove e la scelta di: patteggiare o rischiare la squalifica?Il Giudice Sportivo, inizialmente, non era potuto intervenire per mancanza di una prova audio chiara, ma con l’apertura del fascicolo da parte dellala situazione è cambiata. Chinè ha richiesto a DAZN tutte le immagini e i file audio registrati durante l’episodio, e alla fineha confermato lapronunciata dall’attaccante argentino.