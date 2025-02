Ilveggente.it - Berrettini, allarme rosso: la non risposta gela i tifosi

Matteo, servono certezze e in questo momento non è in grado di darne: la nonha generato preoccupazione nei.Tredici sono tanti. Tantissimo. Come tanto è il tempo che hanno trascorso insieme Vincenzo Santopadre e Matteo. Che, dopo quasi 5 lustri fianco a fianco, hanno deciso di comune accordo di prendere due strade diverse. Insieme avevano attraversato momenti belli e momenti brutti e hanno ritenuto, ad un certo punto, che fosse il caso di separarsi e di darsi una seconda possibilità.: la non(AnsaFoto) – Ilveggente.itÈ ancora troppo presto, in realtà, per dire se questa scelta sia stata sensata o meno. Dopo l’addio al suo allenatore storico, infatti, il martello romano ha vissuto parecchi momenti no. Momenti in cui, per sua stessa ammissione, avrebbe addirittura pensato, più volte, di lasciare il tennis.