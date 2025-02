Iltempo.it - Bere acqua tiepida al mattino: tutti i benefici e i miti da sfatare

Leggi su Iltempo.it

alè una pratica antica e viene spesso promossa come un toccasana per la salute. Sebbene non sia una cura miracolosa, può offrire diversi, soprattutto se inserita in uno stile di vita sano. Ecco allora una serie di motivi per cui sarebbe bene introdurre questa abitudine nella propria routine e un elenco deidaal riguardo. Reidratazione Dopo il digiuno notturno, il corpo ha bisogno di essere reidratato. L'è un modo delicato per stimolare il metabolismo. Digestione L'può stimolare il sistema digestivo, favorendo la motilità intestinale e aiutando a prevenire la stitichezza. Disintossicazionealpuò aiutare a eliminare le tossine dal corpo attraverso la sudorazione e la minzione. Miglioramento della circolazione L'può aiutare a dilatare i vasi sanguigni, migliorando la circolazione.