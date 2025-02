Serieanews.com - “Bentornato Conte”: la frase che sta facendo volare i tifosi della Juve

Un’uscita di scena che non doveva esistere, un legame mai davvero spezzato. E se allantus tornasse un volto che ha scritto la sua storia recente? Il nome è pesante, e il ribaltone potrebbe essere clamorosoLae un clamoroso ritorno: arriverebbe al posto di Thiago Motta – serieanews.comImmaginiamo una squadra come un aereo pronto al decollo: il motore romba, i passeggeri sono tutti al loro posto, la pista è libera. Eppure, per qualche motivo, quell’aereo non si stacca mai davvero da terra.Lantus di Thiago Motta somiglia pericolosamente a quel velivolo: tanti buoni propositi, qualche sprazzo interessante, ma mai quel guizzo che fa davvero.L’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli ha lasciato un’ombra pesante sulla stagione bianconera. Non è tanto la sconfitta in sé, ma il modo in cui è arrivata.