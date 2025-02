Napolipiu.com - Benitez: «Napoli-Inter? Una sfida scudetto, ma non è decisiva»

Leggi su Napolipiu.com

: «? Una, ma non è»">L’ex allenatore dele dell’, Rafa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match tra le due squadre che si giocano il titolo. Un derby speciale per lui, che ha allenato entrambe le formazioni e che seguirà la partita con grandeesse.«Conte? Con lui ilè cambiato»non è sorpreso nel vedere ilcosì in alto in classifica:«Che l’fosse la favorita, certo che sì. Ma si poteva intuire anche che ilpotesse diventare protagonista. Se prendi Conte, hai già fatto un passo deciso per dare un senso alle tue ambizioni».Secondo il tecnico spagnolo, l’arrivo di Conte ha trasformato gli azzurri, che sono passati da un rendimento altalenante a una squadra capace di competere alla pari con l’