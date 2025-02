Calcionews24.com - Benitez: «Napoli-Inter non sarà decisiva, per lo scudetto c’è l’Atalanta. Io considererei questo scenario…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Rafa, ex allenatore spagnolo, sulla lottain Serie A in attesa di. Tutti i dettagli in merito Rafaha parlato a La Gazzetta dello Sport della lottain Serie A in vista di– «Che sia importante non lo negherà nessuno, che possa essere fondamentale è da scartare: chi dovesse .