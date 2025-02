Internews24.com - Benitez: «Napoli Inter non sarà decisiva, per lo scudetto c’è anche questa squadra»

di Redazioneha detto la sua su, la supersfida tra prima e seconda in classifica. L’ex nerazzurro hadelineato un possibile scenarioIn un’vista rilasciata a La Gazzetta dello Sport,, ex allenatore nerazzurro ha analizzato. Il big match si giocherà sabato 1 Marzo al Maradona che si prepara a fare da cornice alla gara tra prima e seconda in classifica. Entrambe le squadre arrivano alla partita vogliose di dimostrare tutto il loro potenzialeper mandare un chiaro segnala alla diretta rivale in ottica. Di seguito le parole di– «Che sia importante non lo negherà nessuno, che possa essere fondamentale è da scartare: chi dovesse vincere, non avrà messo le mani sullo; e chi dovesse perdere, non si rassegnerà».