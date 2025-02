Feedpress.me - Bebe Vio presenta il fidanzato, prime foto sui social. "10 giorni in modalità aereo in un paradiso"

Leggi su Feedpress.me

Vio, la campionessa mondiale e europea paraolimpica di scherma, molto seguita anche sui, per la prima volta hato ai suoi follower su Instagram ilGianMarco Viscio in occasione di una vacanza al mare. L’atleta, che ha una relazione da circa tre anni, ha condiviso suiuna serie di scatti realizzati in una meta marina esotica senza però geolocalizzarli. I due fidanzati.