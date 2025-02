Dilei.it - Bebe Vio, la prima (vera) foto di coppia col fidanzato Gianmarco Viscio

Vio esono una. Dopo anni di rumors e alcuni scatti “rubati” dal settimanale Chi, ecco che la campionessa paralimpica di scherma ha ufficializzato la relazione con il calciatore, condividendo su Instagram per lavolta i ricordi dell’ultima vacanza trascorsa insieme. Momenti felici, grandi sorrisi e chissà forse il preludio all’annuncio delle nozze.La campionessaVio esce allo scoperto colUn carosello ditra le quali campeggia il primo ritratto di. CosìVio ha ufficializzato la relazione con, di cui già si vocifera da quasi tre anni. Tutto era iniziato con unaindiscrezione lanciata dal settimanale Chi, che nel 2022 aveva parlato per lavolta di questa relazione, ancora presunta. Visualizza questo post su Instagram La campionessa paralimpica di scherma non aveva confermato allora, ma neanche un anno dopo quando lo stesso Chi era tornato sulla questione, pubblicando alcuni scatti rubati e aggiungendo un particolare non da poco: che lafosse intenzionata a convolare presto a nozze.