Velvetgossip.it - Bebe Vio e Gianmarco Viscio: ecco la prima foto di coppia che fa sognare

Vio, la celebre campionessa di scherma paralimpica, ha finalmente deciso di rendere pubblica la sua relazione con, condividendo sui social ladi. Questo momento speciale segna un importante passo nella vita della giovane atleta, che da tempo preferiva mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Con una serie di scatti postati su Instagram,ha mostrato ai suoi fan un viaggio romantico che ha vissuto insieme al suo compagno, definito da lei stessa come un “paradiso”.La storia d’amore traavrebbe avuto inizio nel 2022, quando furono paparazzati per lavolta dal settimanale Chi. Da quel momento, i rumors su una possibile relazione sono diventati sempre più insistenti. Sebbene la schermitrice avesse scelto di non commentare le voci, la loro affinità era evidente e i fan hanno cominciato a seguire con interesse ogni sviluppo della loro storia.