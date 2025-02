Bebe Vio è amore con Gianmarco Viscio | la prima foto ufficiale insieme

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –Vio in vacanza con il fidanzato. La campionessa di scherma paralimpica è uscita allo scoperto e ha pubblicato sui social lain compagnia di, il fidanzato con cui era stata paparazzata nel 2022. "10 giorni in modalità aereo", ha scrittoVio a corredo dello scatto in compagnia .